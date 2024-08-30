Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что Лукашенко руководит Беларусью еще с 1994 года. У него колоссальный опыт относительно того, как выходить "сухим из воды".

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Почему сбили "Шахед" в Беларуси

Как отметил Джигун, Лукашенко всегда пытается достичь желаемого, но не платить за это высокую цену. В контексте войны в Украине он вполне может пробовать спихивать все на так называемое "союзное государство", чтобы избежать ответственности.

После завершения войны Лукашенко точно будет говорить, что ответственности на нем нет, потому что есть "союзное государство". А Путин принял политическое решение. Лукашенко понимает свою зависимость от Путина. Но пытается остаться в стороне от основных судебных процессов, которые его ожидают,

– сказал Джигун.

В свое время Путин фактически помог Лукашенко удержаться в Беларуси в 2020 году. Поэтому в целом ситуация у него достаточно шаткая.

В этом контексте ситуация с "Шахедом" в Беларуси является достаточно неоднозначной. Это может свидетельствовать как о военной халатности, так и о желании Лукашенко показать, что они якобы ни на чьей стороне. Или же вообще такой была договоренность между Россией и Беларусью.

Обратите внимание! В ночь на 29 августа Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". Один из дронов залетел на территорию Беларуси, где его пытались сбить.