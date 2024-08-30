Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що Лукашенко керує Білоруссю ще з 1994 року. У нього колосальний досвід щодо того, як виходити "сухим із води".

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Чому збили "Шахед" в Білорусі

Як наголосив Джигун, Лукашенко завжди намагається досягти бажаного, але не платити за це високу ціну. У контексті війни в Україні він цілком може пробувати спихати все на так звану "союзну державу", аби уникати відповідальності.

Після завершення війни Лукашенко точно буде говорити, що відповідальності на ньому немає, бо є "союзна держава". А Путін прийняв політичне рішення. Лукашенко розуміє свою залежність від Путіна. Але намагається залишитися осторонь від основних судових процесів, які на нього очікують,

– сказав Джигун.

Свого часу Путін фактично допоміг Лукашенку втриматися в Білорусі у 2020 році. Тому загалом ситуація у нього досить хитка.

У цьому контексті ситуація з "Шахедом" в Білорусі є досить неоднозначною. Це може свідчити як про військову недбалість, так і про бажання Лукашенка показати, що вони нібито ні на чиєму боці. Або ж взагалі такою була домовленість між Росією та Білоруссю.

Зверніть увагу! В ніч на 29 серпня Росія в черговий раз атакувала Україну "Шахедами". Один з дронів залетів на територію Білорусі, де його пробували збити.