За даними моніторінгової групи, безпілотник був зафіксований у Єльському районі Гомельської області. Там було чутно декілька вибухів.

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Білоруські винищувачі стріляли по російському дрону

Після заходу російського дрону в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин робив спроби наздогнати його.

Близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів та спостерігали яскравий спалах у небі.

Важливо! Це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити російський дрон-камікадзе.

Як рухався "Шахед" під час нічної атаки / фото "Беларускі Гаюн"

Зазначимо, що це далеко не перший випадок заходу "Шахедів" у Білорусь. Зокрема, такий інцидент трапився і під час попередньої атаки Росії – 27 серпня.

Також це повторювалось і 26 серпня. БпЛА були виявлені у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського та Лоєвського районів.