"Шахеды" снова терроризируют Украину: громко было в Днепре
Россия вечером 18 апреля снова запустила свои ударные беспилотники по Украине. Воздушные силы предупредили об опасности ряд областей, также раздавались взрывы.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где движутся российские БПЛА.
Три человека погибли в результате вражеского удара по Днепру. Девять получили ранения. Один из пострадавших мужчин – в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь. Три человека получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Это 43-летняя женщина и мужчины 41 и 56 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. БпЛА на Сумах. Россия атаковала Днепр. Загорелся пожар на предприятии. Информация о пострадавших уточняется. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Харьковщина – группа БпЛА на Барвенково. Запорожье – БпЛА мимо Балабино в северном направлении. Взрывы в Днепре Скоростная цель на Днепр! Угроза применения баллистического вооружения! БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА на Харьковщине, на/из Краснокутска с северо-востока. В результате атаки БпЛА на Сумы произошло попадание с возгоранием жилого дома и хозяйственных построек. Пожар локализуется. Еще один удар был направлен на транспортное предприятие. Повреждены 2 автобуса и 3 грузовых автомобиля. Предварительно без пострадавших. БпЛА на Николаев с востока. Харьковщина – БпЛА на Богодухов с севера.
