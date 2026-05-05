24 Канал Новости Украины
5 мая, 20:19
"Шахеды" снова терроризируют Украину: громко было в Днепре

София Рожик

Россия вечером 18 апреля снова запустила свои ударные беспилотники по Украине. Воздушные силы предупредили об опасности ряд областей, также раздавались взрывы.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где движутся российские БПЛА.

21:10, 05 мая

Три человека погибли в результате вражеского удара по Днепру.

Девять получили ранения. Один из пострадавших мужчин – в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

20:59, 05 мая

Три человека получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр.

Это 43-летняя женщина и мужчины 41 и 56 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

20:38, 05 мая

БпЛА на Сумах.

20:18, 05 мая

Атака на Днепр

Россия атаковала Днепр.

Загорелся пожар на предприятии. Информация о пострадавших уточняется.

20:09, 05 мая

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:02, 05 мая

Харьковщина – группа БпЛА на Барвенково.

20:01, 05 мая

Запорожье – БпЛА мимо Балабино в северном направлении.

19:52, 05 мая

Взрывы в Днепре

19:51, 05 мая

Скоростная цель на Днепр!

19:49, 05 мая

Угроза применения баллистического вооружения!

19:29, 05 мая

БпЛА на Запорожье с юга.

19:11, 05 мая

БпЛА на Харьковщине, на/из Краснокутска с северо-востока.

19:03, 05 мая

БпЛА атаковали Сумы

В результате атаки БпЛА на Сумы произошло попадание с возгоранием жилого дома и хозяйственных построек.

Пожар локализуется.

Еще один удар был направлен на транспортное предприятие. Повреждены 2 автобуса и 3 грузовых автомобиля.

Предварительно без пострадавших.

18:55, 05 мая

БпЛА на Николаев с востока.

18:50, 05 мая

Харьковщина – БпЛА на Богодухов с севера.

