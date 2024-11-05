Вследствие этого в ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся вражеские БПЛА

21:19, 5 ноября Куда движутся дроны Новая группа "Шахедов" с севера Сумщины курсом на юг.

Группа "Шахедов" на Черниговщине курс западный.

"Шахед" на юге Харьковщины курс южный.

"Шахед" на Днепропетровщине в направлении юга.

20:45, 5 ноября БПЛА с юга Полтавщины курсом на Днепропетровщину.

20:37, 5 ноября БПЛА над городом Харьков. Курс южный.

20:33, 5 ноября Группа "Шахедов" с севера Сумщины курсом на Черниговщину.

20:09, 5 ноября Новая группа БПЛА на севере Сумщины.

20:02, 5 ноября БПЛА на Харьковщине.

19:50, 5 ноября БПЛА с юга Сумщины курсом на Полтавщину.