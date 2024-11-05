Вследствие этого в ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся вражеские БПЛА
21:19, 5 ноября
Куда движутся дроны
- Новая группа "Шахедов" с севера Сумщины курсом на юг.
- Группа "Шахедов" на Черниговщине курс западный.
- "Шахед" на юге Харьковщины курс южный.
- "Шахед" на Днепропетровщине в направлении юга.
20:45, 5 ноября
БПЛА с юга Полтавщины курсом на Днепропетровщину.
20:37, 5 ноября
БПЛА над городом Харьков. Курс южный.
20:33, 5 ноября
Группа "Шахедов" с севера Сумщины курсом на Черниговщину.
20:09, 5 ноября
Новая группа БПЛА на севере Сумщины.
20:02, 5 ноября
БПЛА на Харьковщине.
19:50, 5 ноября
БПЛА с юга Сумщины курсом на Полтавщину.
19:26, 5 ноября
Угроза ударных БПЛА на Сумщине.