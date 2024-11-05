Внаслідок цього у низці областей лунають сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

21:19, 5 листопада Куди рухаються дрони Нова група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на південь.

Група "Шахедів" на Чернігівщині курс західний.

"Шахед" на півдні Харківщини курс південний.

"Шахед" на Дніпропетровщині в напрямку півдня.

20:45, 5 листопада БпЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.

20:37, 5 листопада БпЛА над містом Харків. Курс південний.

20:33, 5 листопада Група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

20:09, 5 листопада Нова група БпЛА на півночі Сумщини.

20:02, 5 листопада БпЛА на Харківщині.

19:50, 5 листопада БпЛА з півдня Сумщини курсом на Полтавщину.