Внаслідок цього у низці областей лунають сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
21:19, 5 листопада
Куди рухаються дрони
- Нова група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на південь.
- Група "Шахедів" на Чернігівщині курс західний.
- "Шахед" на півдні Харківщини курс південний.
- "Шахед" на Дніпропетровщині в напрямку півдня.
20:45, 5 листопада
БпЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.
20:37, 5 листопада
БпЛА над містом Харків. Курс південний.
20:33, 5 листопада
Група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
20:09, 5 листопада
Нова група БпЛА на півночі Сумщини.
20:02, 5 листопада
БпЛА на Харківщині.
19:50, 5 листопада
БпЛА з півдня Сумщини курсом на Полтавщину.
19:26, 5 листопада
Загроза ударних БпЛА на Сумщині.