Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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У Сумах чули вибухи

У Сумській області о 16:31 оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Так, Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

О 16:35 Повітряні сили заявили, що росіяни здійснили пуск керованих авіабомб у напрямку Сумської області. Близько о 16:56 у Сумах чули вибухи.

Близько 17:05 у Сумах прогриміли нові вибухи. Наразі інформація про руйнування, жертв чи постраждалих не надходила.

Ворог продовжує тероризувати прифронтову Сумщину. Близько 17:10 у Сумах вже втретє чули вибухи. Вкотре вибухи пролунали й о 17:15.