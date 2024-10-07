Поздно вечером 6 октября в Сумах раздавались взрывы. Враг ударил по городу "Шахедами".
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Есть раненые
В ГСЧС уточнили, что оккупанты совершили атаку БПЛА по частному жилому сектору города, в результате чего значительные разрушения получил одноэтажный жилой дом. Возник пожар.
Кроме того, сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину из соседнего помещения, двери которого деформировало взрывной волной.
По предварительным данным, травмы получили 4 человека, среди них 1 ребенок.
Также повреждены 9 домов, 2 гаража, 3 автомобиля.
Последствия атаки на Сумы / Фото ГСЧС Украины
К слову, утром 7 октября в Украине объявляли тревогу из-за МиГ-31-К. Враг запустил "Кинжалы" в направлении Киева и Староконстантинова. В столице обломки ракет упали в трех районах, в одном произошло возгорание.