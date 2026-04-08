Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова летят с разных направлений, в Николаеве и Одессе –взрывы: где еще есть угроза удара
8 апреля, 21:39
4

"Шахеды" снова летят с разных направлений, в Николаеве и в Одесской области –взрывы: где еще есть угроза удара

Татьяна Бабич

Российская армия не прекращает террор украинских городов. Из-за угрозы вражеских дронов в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в небе над Украиной отслеживают в Воздушных силах, о возможных угрозах пишут также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал все, что известно о дроновую атаку на данный момент.

Где существует опасность атаки?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас быть осмотрительными в случае опасности и находиться в укрытии.

Где тревога: смотрите на карте

 

21:48, 08 апреля

Враг атаковал Одесскую область

В результате удара дрона поврежден энергетический объект.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

21:03, 08 апреля

Группа БпЛА на Харьковщине в южном направлении.

20:46, 08 апреля

20:43, 08 апреля

Повторный взрыв в Николаеве.

20:35, 08 апреля

Взрыв в Николаеве.

20:29, 08 апреля

БпЛА курсом на Николаев с юга.

19:37, 08 апреля

Новая группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

19:17, 08 апреля

БпЛА в направлении Харькова и Сум.