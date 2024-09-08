Российские войска продолжают каждую ночь терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытии в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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02:38, 8 сентября По информации мониторинговых каналов, около 10 ударных БпЛА движутся в направлении Измаильского района.

02:37, 8 сентября Группа ударных БпЛА в направлении Вилково.

02:36, 8 сентября Ударные БпЛА зафиксированы в районе Татарбунары. Другие дроны движутся курсом на Широкое.

02:25, 8 сентября Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.