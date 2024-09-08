Российские войска продолжают каждую ночь терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытии в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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По информации мониторинговых каналов, около 10 ударных БпЛА движутся в направлении Измаильского района.
Группа ударных БпЛА в направлении Вилково.
Ударные БпЛА зафиксированы в районе Татарбунары.
Другие дроны движутся курсом на Широкое.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
В Воздушных силах сообщили, что ударные БпЛА заходят в Одесскую область в направлении Сарата.