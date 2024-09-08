Російські війська продовжують щоночі тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриті в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Різні війни за одним сценарієм: як Росія створила собі образ "миротворця" і чому в це повірили

02:38, 8 вересня За інформацією моніторингових каналів, близько 10 ударних БпЛА рухаються в напрямку Ізмаїльського району.

02:37, 8 вересня Група ударних БпЛА в напрямку Вилкове.

02:36, 8 вересня Ударні БпЛА зафіксовано в районі Татарбунари. Інші дрони рухаються курсом на Широке.

02:25, 8 вересня Наразі повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.