Силы обороны Юга утром 25 января проинформировали о двух волнах атак беспилотников на Одессу, где шесть человек были ранены. Враг прибегал к сложным маневрированиям, заходя из моря на низких высотах.

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Последствия обстрела "Шахедами"

По данным Сил обороны, противовоздушная оборона сбила 11 дронов-камикадзе, но некоторые из них долетели до жилых кварталов. В Хаджибейском районе Одессы один из дронов вызвал пожар в новостройке, повредив несколько квартир. Одного человека госпитализировали с ожогами.

Враг применял уже испытанные тактические хитрости – заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям,

– сообщают в Силах обороны Юга.

Еще один пораженный дрон пробил крышу двухэтажного здания в Приморском районе, а взрывная волна от падения другого БПЛА нанесла значительные повреждения окрестным домам. Четыре человека были ранены, один из них был деблокирован из-под завалов.

Одесса после атаки российских дронов / Фото главы ОВА Олега Кипера

Обратите внимание! В промышленном районе Одессы оккупанты попали в складское помещение мебельного комбината, вызвав мощный пожар. В результате взрыва был ранен мужчина, проезжавший рядом на велосипеде.

В Вооруженных Силах напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности и своевременного перехода в укрытие. Там подчеркивают, что захватчики не отказываются атаковать гражданское население и инфраструктуру, но защитники продолжают боевое дежурство, защищая страну.

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Украинские военные активно отслеживают ситуацию и готовы к ответу на какие-либо действия захватчиков. Они призывают граждан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге и принимать все необходимые меры для личной безопасности.