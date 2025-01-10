Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Отмечается, что на месте происшествия работают 28 спасателей и задействовано 5 единиц техники.

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Какие последствия атаки дронов на Киев

В ГСЧС отметили, что в Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. К счастью, пожара удалось избежать.

Во дворе также был поврежден легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке,

– говорится в сообщении.

Спасатели показали последствия атаки на Киев / Фото: ГСЧС Киева

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, всего в ночь на 10 января 2025 года вражеские силы атаковали Украину 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. В Воздушных силах подтвердили сбитие 33-х дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях