Обломки БпЛА упали в соседней области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкую ОГА.

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Силы ПВО сбили дрон над Черновицкой областью

Ночью над территорией Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник,

– говорится в сообщении.

Глава ОВА Руслан Запаранюк отметил, что обломки беспилотника упали на территорию соседней области. По его словам, разрушений и жертв на территории Черновицкой области нет.

Там еще раз подчеркнули, что во время тревоги нужно немедленно направляться в укрытие.

Напомним, в ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Во время ночной атаки враг также выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа с направлений – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. Защитники неба осуществили сопровождение 192 воздушных целей.

По состоянию на 09 часов утра силами ПВО сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

В Воздушных силах отметили, что 95 БпЛА – локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.