В результате атаки повреждения получил жилой дом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Хмельницкой ОГА.
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Враг атаковал дронами Хмельницкую область
Ночью 8 ноября враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами". По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Во время атаки противника удалось сбить 2 БпЛА типа "Шахед".
В результате атаки повреждена кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома,
– отметил Сергей Тюрин, глава ОВА.
По его словам, пожар ликвидировали. К счастью, пострадавших или погибших нет.