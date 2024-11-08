В результате атаки повреждения получил жилой дом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Хмельницкой ОГА.

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Враг атаковал дронами Хмельницкую область

Ночью 8 ноября враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами". По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Во время атаки противника удалось сбить 2 БпЛА типа "Шахед".

В результате атаки повреждена кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома,

– отметил Сергей Тюрин, глава ОВА.

По его словам, пожар ликвидировали. К счастью, пострадавших или погибших нет.