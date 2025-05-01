Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Николая Калашника. Также спасатели показали фото последствий российской атаки и процесс их ликвидации.

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Какие последствия атаки "Шахедов" на Киевщину

Ночью на Киевщине работали силы ПВО и сбили вражеские цели.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В результате российской атаки пострадавших 3 района:

У Бориспольском районе из-за падения обломков произошло возгорание кровли частного дома и в лесной местности. Кроме того, повреждены еще 11 частных домов и магазин.

из-за падения обломков произошло возгорание кровли частного дома и в лесной местности. Кроме того, повреждены еще 11 частных домов и магазин. У Вышгородском районе загорелся травяной настил.

загорелся травяной настил. У Броварском районе из-за падения обломков произошло возгорание хозяйственной постройки и гаражного помещения. Кроме того, поврежден фасад частного дома и автомобиль.

Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину / Фото Николая Калашника и ГСЧС

Все пожары уже ликвидированы.

"Жителям, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами", – добавил Калашник.

К счастью, обошлось без пострадавших.