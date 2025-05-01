Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Миколу Калашника. Також рятувальники показали фото наслідків російської атаки та процес їхньої ліквідації.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Київщину

Вночі на Київщині працювали сили ППО та збили ворожі цілі.

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок російської атаки постраждалих 3 райони:

У Бориспільському районі через падіння уламків сталося загоряння покрівлі приватного будинку та у лісовій місцевості. Окрім того, пошкоджено ще 11 приватних будинків та магазин.

через падіння уламків сталося загоряння покрівлі приватного будинку та у лісовій місцевості. Окрім того, пошкоджено ще 11 приватних будинків та магазин. У Вишгородському районі зайнявся трав'яний настил.

зайнявся трав'яний настил. У Броварському районі через падіння уламків сталося загоряння господарчої будівлі та гаражного приміщення. Окрім того, пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину / Фото Миколи Калашника та ДСНС

Усі пожежі уже ліквідовано.

"Жителям, чиє майно було пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами", – додав Калашник.

На щастя, минулося без потерпілих.