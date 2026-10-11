24 Канал следит за ситуацией и собирает основную информацию о воздушной атаке.

Где сейчас опасность?

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале "24 Канал".

21:42, 11 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад

21:30, 11 октября

УАБы в Запорожской области

21:28, 11 октября

БПЛА в Сумской области пролетел мимо Хотиня в направлении Сум

21:17, 11 октября

Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область

21:16, 11 октября

Запорожье: БПЛА в направлении города

21:13, 11 октября

Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся к населенному пункту Народичи

21:11, 11 октября

Черниговская область:

реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Городни

реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Репки

21:02, 11 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад