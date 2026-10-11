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Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
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Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад УАБы в Запорожской области БПЛА в Сумской области пролетел мимо Хотиня в направлении Сум Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область Запорожье: БПЛА в направлении города Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся к населенному пункту Народичи Черниговская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Городни реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Репки Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад
Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад
УАБы в Запорожской области
БПЛА в Сумской области пролетел мимо Хотиня в направлении Сум
Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область
Запорожье: БПЛА в направлении города
Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся к населенному пункту Народичи
Черниговская область:
реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Городни
реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Репки
Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад