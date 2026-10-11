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Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.
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Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний
КАБи на Запоріжжі
БпЛА на Сумщині повз Хотинь на Суми
Реактивний БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину
Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста
Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на н.п. Народичі
Чернігівщина:
реактивний БпЛА курсом на Городню
реактивний БпЛА курсом на Ріпки
Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний