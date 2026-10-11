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Де зараз небезпека?

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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21:42, 11 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний

21:30, 11 жовтня

КАБи на Запоріжжі

21:28, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині повз Хотинь на Суми

21:17, 11 жовтня

Реактивний БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину

21:16, 11 жовтня

Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста

21:13, 11 жовтня

Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на н.п. Народичі

21:11, 11 жовтня

Чернігівщина:

реактивний БпЛА курсом на Городню

реактивний БпЛА курсом на Ріпки

21:02, 11 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний