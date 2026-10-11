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Де зараз небезпека?

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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