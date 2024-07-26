В регионе работали силы противовоздушной обороны. О последствиях атаки рассказали в Житомирской ОВА.

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Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

Часть дронов была успешно сбита ПВО.

Этой ночью во время воздушной тревоги состоялась очередная массированная атака БПЛА типа "Шахед" территории Житомирской области. Нашими силами ПВО велась активная антидроновая работа,

– написал председатель ОВА Виталий Бунечко.

Он также сообщил, что обломками были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

"Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба", – добавил председатель ОВА.

К счастью, жертв среди гражданских нет.

Всего в ночь на 26 июля россияне выпустили 22 "Шахеды".

20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях,

– рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.