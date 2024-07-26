В регионе работали силы противовоздушной обороны. О последствиях атаки рассказали в Житомирской ОВА.
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Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.
Часть дронов была успешно сбита ПВО.
Этой ночью во время воздушной тревоги состоялась очередная массированная атака БПЛА типа "Шахед" территории Житомирской области. Нашими силами ПВО велась активная антидроновая работа,
– написал председатель ОВА Виталий Бунечко.
Он также сообщил, что обломками были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.
"Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба", – добавил председатель ОВА.
К счастью, жертв среди гражданских нет.
Всего в ночь на 26 июля россияне выпустили 22 "Шахеды".
20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях,
– рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.