Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко утром 26 июля рассказал о последствиях ночной атаки на Киевщину.

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Враг атаковал Киевскую область

По словам главы местной ОВА, уже третью ночь подряд российская армия атакует нашу Киевскую область ударными беспилотниками. Кравченко отметил, что на этот раз тревога длилась более двух часов.

В регионе работали силы ПВО,

– проинформировал он.

Глава Киевской ОВА также отметил, что по оперативной информации пострадавших нет.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет", – добавил он.

Напомним, что Россия этой ночью атаковала энергообъекты Укрэнерго в 2 областях. Собственно, российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях в ночь на 26 июля.

В результате атак были обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины. В компании сообщили, что по состоянию на утро удалось восстановить энергопитание большинства потребителей. Там добавили, что ремонтные работы продолжаются.