Об угрозе угроза применения ударных БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Мощный взрыв, пожар и стон людей: полиция показала момент удара "Шахедами" по Сумах

21:56, 28 сентября Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движется в западном направлении.