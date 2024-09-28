Об угрозе угроза применения ударных БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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21:56, 28 сентября
Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движется в западном направлении.
21:36, 28 сентября
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.