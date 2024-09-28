Ужасные кадры удара "Шахедами" по Сумах обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем телеграм-канале.

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Момент удара "Шахедами" по Сумах 28 сентября

Билошицкий констатировал, что это было болезненное утро в Сумах. Агрессор атаковал город "Шахедами". Вражеские дроны повредили больницу, жилые дома рядом, машины. Травмированы люди. К сожалению, есть погибшие.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции рассказал, что полицейские с первых минут работали на месте попадания. В частности, патрульные совместно с другими службами выносили пострадавших из разрушенного здания, оказывали домедицинскую помощь.

Однако враг коварно нанес повторный удар рядом с местом проведения спасательно-поисковых работ. Именно в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, которые в это время спасали жизни гражданских людей. Враг в очередной раз цинично бьет в места, где работают спасательные службы. Очевидно, его цель – убийство людей, которые первыми прибыли на место взрыва для оказания помощи,

– подчеркнул Алексей Билошицкий.

Также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях до отбоя. Берегите себя и близких.

Заметим, на обнародованных полицией кадрах момент российского удара. На видео звучит предупреждение о дроне, слышен характерный звук "Шахедов", выстрелы, призывы полицейских бежать... А дальше мощный взрыв... Стон людей... Пожар и пострадавшие. От увиденного крайне трудно сдерживать эмоции.

Удар "Шахедами" по Сумах: смотрите видео (осторожно, чувствительные кадры, 18+)

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!