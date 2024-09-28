Жахливі кадри удару "Шахедами" по Сумах оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму телеграм-каналі.

Зверніть увагу Унаслідок удару по лікарні в Сумах загинули 9 людей: кількість поранених зросла

Момент удару "Шахедами" по Сумах 28 вересня

Білошицький констатував, що це був болючий ранок у Сумах. Агресор атакував місто "Шахедами". Ворожі дрони пошкодили лікарню, житлові будинки поряд, автівки. Травмовані люди. На жаль, є загиблі.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів, що поліцейські з перших хвилин працювали на місці влучання. Зокрема, патрульні спільно з іншими службами виносили постраждалих зі зруйнованої будівлі, надавали домедичну допомогу.

Однак ворог підступно завдав повторного удару поруч із місцем проведення рятувально-пошукових робіт. Саме в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які в цей час рятували життя цивільних людей. Ворог вкотре цинічно б'є в місця, де працюють рятувальні служби. Очевидно, його мета — вбивство людей, які першими прибули на місце вибуху для надання допомоги,

– наголосив Олексій Білошицький.

Також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких.

Зауважимо, на оприлюднених поліцією кадрах момент російського удару. На відео лунає попередження про дрон, чути характерний звук "Шахедів", постріли, заклики поліцейських втікати… А далі потужний вибух… Стогін людей… Пожежа і постраждалі. Від побаченого вкрай важко стримувати емоції.

Удар "Шахедами" по Сумах: дивіться відео (обережно, чутливі кадри, 18+)

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!