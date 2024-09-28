Російські військові вдарили по лікарні двічі, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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Скільки жертв та поранених

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко о 09:20 28 вересня повідомив, що відомо про 6 загиблих внаслідок атаки. Серед жертв є поліцейський. Ще один правоохоронець зазнав поранень.

Імена жертв наразі не розкривають. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, пошуково-рятувальна операція ще триває.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють, що поранень зазнали понад 10 людей. Однак офіційної інформації про це поки що не було.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять.

Росіяни двічі влучили у медзаклад: подробиці терористичного удару

Росіяни вдарили по медичному закладу двома "Шахедами".

Коли окупанти влучили вперше, тоді загинула 1 людина та зруйнувалися перекриття декількох поверхів лікарні.

Після влучання розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу – для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Однак під час евакуації хворих ворог завдав другого удару.

На жаль, внаслідок другого влучання кількість жертв значно збільшилася.

Відомо, що на базі 21 школи розгортають штаб з ліквідації наслідків обстрілу. Туди можуть звертатися місцеві жителі, чиє майно постраждало чи пошкоджено внаслідок ворожої атаки.

Варто зазначити, що у ніч на 28 вересня окупанти атакували різні регіони України за допомогою дронів та ракет.

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