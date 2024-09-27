Під удар потрапило приміщення відділку поліції, навчальний заклад, пошкоджено понад 80 автівок і, на жаль, відомо про загиблих. Все, що відомо про цинічну російську атаку на Кривий Ріг, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Руйнувань зазнали майже 30 будівель

Про вибухи у Кривому Розі стало відомо о 9:16. Місцева влада підтвердила ракетний удар та просила мешканців не знімати і не поширювати у соцмережах наслідки удару.

Згодом стало відомо, що через атаку частково зруйновано п'ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Окрім будівлі поліції, наразі відомо про ушкодження розташованих поруч 23 приватних будинків, 3 дев'ятиповерхівок, навчального закладу та понад 80 авто, з яких 8 – службові.

Над ліквідацією наслідків удару працюють усі оперативні та комунальні служби.

Як гепнуло – вікна затряслися, і двері – все почало трястися. Сильний вибух був, аж будинок хитнуло. В мене вдома все, на щастя, ціле,

– розповіла місцева жителька Суспільному.

А на площі Визволення розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там можна отримати необхідні будматеріали та написати заяву на матеріальну допомогу.

Є постраждалі та загибла

На місці удару тривають пошуково-рятувальні дії. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

Під завалами можуть знаходитись четверо працівників поліції, ми чули ознаки життя під час хвилини тиші,

– повідомив начальник поліції Дніпропетровищини Олександр Ганжа.

На жаль, згодом стало відомо, що з-під завалів дістали загиблу жінку.

Також унаслідок атаки відомо про шість поранених. Троє з них – чоловіки 1978, 1979 та 1986 років народження, – доставлені до лікарень міста у стані середньої тяжкості. У них діагностовані черепно-мозкові травми, різані рани, переломи.

Ще трьом постраждалим чоловікам медики надали допомогу на місці.

Кривий Ріг оговтується після ранкової атаки / Фото Суспільне Дніпро