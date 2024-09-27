Вдень 27 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. Відомо про щонайменше 5 постраждалих.

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Є значні руйнування

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Росія атакувала Кривий Ріг / Фото Дніпропетровська обласна прокуратура

Руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі.

Інформація щодо постраждалих може змінюватись, адже пошуково-рятувальна операція триває.



Росія вдарила по адмінбудівлі / Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Черговий злочин Росії проти України фіксують правоохоронці.

У Нікополі 21 вересня російські загарбники поцілили дроном-камікадзе по автівці, у якій перебували люди. На жаль, є загиблі та постраждалі. Внаслідок цього обстрілу загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Також поранень зазнали двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.