Днем 27 сентября Россия атаковала Кривой Рог. Известно о по меньшей мере 5 пострадавших.
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Есть значительные разрушения
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Россия атаковала Кривой Рог / Фото Днепропетровская областная прокуратура
Разрушениям подверглись здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили.
Информация о пострадавших может меняться, ведь поисково-спасательная операция продолжается.
Россия ударила по админзданию / Фото Днепропетровской областной прокуратуры
Очередное преступление России против Украины фиксируют правоохранители.
В Никополе 21 сентября российские захватчики попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В результате этого обстрела погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Также ранения получили два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.