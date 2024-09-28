У ніч проти 28 вересня окупанти використали для атаки на Україну 73 дрони та 4 ракети.

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Тактика подвійного удару

Тривогу на Сумщину було оголошено ще біля 21:00 27 вересня. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників для регіону. Вже на ранок близько 07:38 у Сумах було чути вибух. За кілька хвилин пролунав ще один. Згодом для області оголосили відбій.

Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив, що у Сумах два влучання "Шахедів".

Далі біля 08:27 на Сумщині знову залунала сирена. В обласному центрі знову пролунав вибух.

О 8:47 в ОВА зазначили, що по місту був повторний удар “Шахедом”. БпЛА влучив по житловому сектору.

Уранці 28 вересня 2024 року російські окупанти завдали повторного удару безпілотниками типу "Шахед" по місту Суми.

За попередніми даними, після нічних ворожих атак, обласний центр атакували ще три ворожі ударні БпЛА, два – влучили у лікарню,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Скільки людей постраждало

У прокуратурі уточнили, що на момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів, з них – 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

Після першого удару загинула одна людина. Коли прибули рятувальники та поліцейські, росіяни вдарили вдруге.

Станом на 10:32 кількість загиблих і поранених зросла. Жертв – 7, а постраждалих – 12.

Станом на 10:00 повідомляли про 6 загиблих внаслідок удару по лікарні. Серед них – один поліцейський. Також ще один правоохоронець серед поранених, яких нараховувалося 11 людей.

На місці удару працюють поліцейські – слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.

Наслідки атаки по Сумах / Фото Суспільне, поліція