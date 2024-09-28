Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили 73 ударні безпілотники по нашій державі. Крім того, керовані авіаційні ракети та балістику.
Дивіться також Перемінний успіх, нові тактики й загрози Росії: яка ситуація на фронті Донеччини й що буде далі
Успіхи ППО під час масованої атаки
За словами захисників неба, протиповітряна оборона ліквідувала:
- 69 із 73 дронів-камікадзе (ще 1 БпЛА полетів у напрямку Росії, інші були локаційно втрачені);
- 2 із 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Водночас загарбники запустили 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму, які перехопити не вдалось. Отже, загальна кількість цілей, випущених по Україні, становить 77 одиниць.
Відбивала повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах" працювала на території таких регіонів:
- Київська область;
- Черкаська область;
- Вінницька область;
- Кіровоградська область;
- Рівненська область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Одеська область;
- Миколаївська область.