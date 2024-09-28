Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили 73 ударні безпілотники по нашій державі. Крім того, керовані авіаційні ракети та балістику.

Дивіться також Перемінний успіх, нові тактики й загрози Росії: яка ситуація на фронті Донеччини й що буде далі

Успіхи ППО під час масованої атаки

За словами захисників неба, протиповітряна оборона ліквідувала:

69 із 73 дронів-камікадзе (ще 1 БпЛА полетів у напрямку Росії, інші були локаційно втрачені);

2 із 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Водночас загарбники запустили 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму, які перехопити не вдалось. Отже, загальна кількість цілей, випущених по Україні, становить 77 одиниць.

Зверніть увагу! Керовані авіаційні ракети росіяни застосували з окупованої території Запоріжжя, а безпілотники – із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та мису Чауда в Криму.

Відбивала повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах" працювала на території таких регіонів: