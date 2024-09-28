Уранці Київська міська військова адміністрація констатувала, що півтора десятка ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені. Власне, над столицею та на її підступах.

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"Шахеди" вночі атакували столицю

Детально про кількість збитих цілей згодом мають повідомити Повітряні сили ЗСУ. Водночас, за попередньою інформацією, фіксують падіння уламків в Оболонському районі Києва.

Було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила,

– пише КМВА.

Росіяни запускали безпілотники з південного та північно-східного напрямків. Як зазначає начальник КМВА Сергій Попко, на Київ баражувальні боєприпаси почали заходити кількома хвилями.

Зверніть увагу! Повітряну тривогу в столиці вночі 28 вересня оголошували двічі. З 02:19 по 02:40, а також з 03:35 по 06:02. Тобто загалом вона тривала майже три години.

Влада Києва вкотре закликає відповідально ставитися до оголошення небезпеки, не нехтувати правилами та завжди спускатися в укриття.

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Додамо, що пізно ввечері 27 вересня та упродовж ночі 28 вересня росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Місцеві повідомляли про вибухи.

Також було неспокійно в Одеській області. Місцеві ЗМІ заявляли, що лунали вибухи в Білгород-Дністровському районі.