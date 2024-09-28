Були попередження про рух ворожих "Шахедів". 24 Канал закликає жителів Київської області лишатися в укриттях до відбоїв тривоги.

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У Київській області працювала ППО

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 01:48. Монітори писали, що ворожі ударні дрони-камікадзе, ймовірно "Шахеди", через Чернігівщину та Полтавщину заходять на Київщину зі сходу.

Зрештою о 02:20 у Київській обласній військовій адміністрації повідомили й про роботу протиповітряної оборони.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в ОВА.

Там також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Варто зазначити, що о 02:19 повітряну тривогу також оголосили й в Києві. У напрямку столиці також була загроза атаки дронами-камікадзе.

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