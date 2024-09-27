Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. Ворог атакував місто та область ракетами з авіації.

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У Запоріжжі та Дніпрі прогриміли вибухи

Повітряну тривогу у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили о 21:44 та 21:45 відповідно. Вже о 22:09 моніторингові канали повідомили про авіаційну ракету, попередньо – Х-59/69, яка летіла у напрямку міст.

Незадовго до цього повідомляли про Су-57, які перебували в акваторії Азовського моря, та можливі пуски Х-59/69. Близько о 22:13 з'явилися перші повідомленні про вибухи у Дніпропетровській області. Ймовірно, у регіоні працювала протиповітряна оборона.