Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові чули вибухи

Повітряна тривога на території Харківської області триває ще з 14:15. Вже близько о 16:59 у місті прогримів гучний вибух, який чули містяни. Цю інформацію підтвердив й міський голова Ігор Терехов.

У Харкові було чутно вибух – місто під ударом ворожої авіації. Можливі повторні пуски КАБів – будьте обережні,

– писав мер.

Як розповів очільник ОВА Олег Синєгубов, на жаль, на околицях Харкова внаслідок удару зафіксували влучання. Профільні служби виїхали на місце влучання. Наразі уточнюють інформацію стосовно постраждалих.

"На місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", – додав мер. В ОВА ж додали, що КАБ влучив у приватний будинок у Київському районі міста.

Згодом, Синєгубов додав, що за уточненими даними, КАБ влучив у відкриту територію Київського району. Є загорання трави. Інформація про постраждалих станом на 17:27 не надходила.

Як зазначив Терехов, пошкоджено кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання ворожого КАБу. Всі відповідні служби та волонтери працюють біля епіцентру вибуху.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.