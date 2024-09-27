О п'ятій вечора 27 вересня в Україні оголосили повітряну тривогу. Зокрема, червоною стала столиця. Це сталося через зліт винищувача МіГ, що спричинило оголошення тривоги по всій території.
Які області атакували "Кинджалами" 27 вересня, скільки ракет летіло
17:12, 27 вересня
У ПС уточнили, що все ж летіло дві ракети, а не чотири. На це вказали моніторингові спільноти.
17:05, 27 вересня
Вибухи на Хмельниччині.
17:03, 27 вересня
Швидкісна ціль на Кременчук.
17:00, 27 вересня
4 ракети на Старокостянтинів – ПС.
16:58, 27 вересня
Ракети з півдня у напрямку на Старокостянтинів – ПС.
16:57, 27 вересня
Зафіксовано пуски "Кинджалів", – ПС.
16:56, 27 вересня
Зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.