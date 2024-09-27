В пять вечера 27 сентября в Украине объявили воздушную тревогу. В частности, красной стала столица. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ, что повлекло объявление тревоги по всей территории.

17:05, 27 сентября Взрывы в Хмельницкой области.

17:03, 27 сентября Скоростная цель на Кременчуг.

17:00, 27 сентября 4 ракеты на Староконстантинов – ВС.

16:58, 27 сентября Ракеты с юга в направлении на Староконстантинов – ВС.

16:57, 27 сентября Зафиксированы пуски "Кинжалов", – ВС.