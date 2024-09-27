В пять вечера 27 сентября в Украине объявили воздушную тревогу. В частности, красной стала столица. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ, что повлекло объявление тревоги по всей территории.
17:05, 27 сентября
Взрывы в Хмельницкой области.
17:03, 27 сентября
Скоростная цель на Кременчуг.
17:00, 27 сентября
4 ракеты на Староконстантинов – ВС.
16:58, 27 сентября
Ракеты с юга в направлении на Староконстантинов – ВС.
16:57, 27 сентября
Зафиксированы пуски "Кинжалов", – ВС.
16:56, 27 сентября
Взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.