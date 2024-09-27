Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харькове слышали взрывы

Воздушная тревога на территории Харьковской области продолжается с 14:15. Уже около 16:59 в городе прогремел громкий взрыв, который слышали горожане. Эту информацию подтвердил и мэр Игорь Терехов.

В Харькове был слышен взрыв – город под ударом вражеской авиации. Возможны повторные пуски КАБов – будьте осторожны,

–писал мэр.

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, к сожалению, в окрестностях Харькова в результате удара зафиксировали попадание. Профильные службы выехали на место попадания. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших.

"На месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", – добавил мэр. В ОВА же добавили, что КАБ попал в частный дом в Киевском районе города.

Впоследствии Синегубов добавил, что по уточненным данным, КАБ попал в открытую территорию Киевского района. Есть возгорание травы. Информация о пострадавших по состоянию на 17:27 не поступала.

Как отметил Терехов, повреждены несколько частных домов и есть угроза распространения огня на месте попадания вражеского КАБа. Все соответствующие службы и волонтеры работают у эпицентра взрыва.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.