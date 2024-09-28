Утром Киевская городская военная администрация констатировала, что полтора десятка ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены. Собственно, над столицей и на ее подступах.

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"Шахеды" ночью атаковали столицу

Подробно о количестве сбитых целей вскоре должны сообщить Воздушные силы ВСУ. В то же время, по предварительной информации, фиксируют падение обломков в Оболонском районе Киева.

Было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала,

– пишет КГВА.

Россияне запускали беспилотники с южного и северо-восточного направлений. Как отмечает начальник КГВА Сергей Попко, на Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами.

Обратите внимание! Воздушную тревогу в столице ночью 28 сентября объявляли дважды. С 02:19 по 02:40, а также с 03:35 по 06:02. То есть в целом она длилась почти три часа.

Власти Киева в очередной раз призывает ответственно относиться к объявлению опасности, не пренебрегать правилами и всегда спускаться в укрытие.

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Добавим, что поздно вечером 27 сентября и в течение ночи 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Местные сообщали о взрывах.

Также было неспокойно в Одесской области. Местные СМИ заявляли, что раздавались взрывы в Белгород-Днестровском районе.