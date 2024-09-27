Об этом сообщают местные СМИ, передает 24 Канал. Незадолго до этого мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики в сторону региона.

Смотрите также В Днепре и Запорожье слышали взрывы: оккупанты ударили ракетами из авиации

В Одесской области слышали взрывы

В 22.15 на территории Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена ​​опасность.

Мониторинговые каналы того времени писало о баллистике, которая двигалась в сторону Одесской области. Уже через несколько минут они сообщили о взрывах. По предварительной информации, враг ударил "Искандер-М"

Взрыв раздался в пределах Белгород-Днестровского района Одесской области,

–¦писали "мониторы".