Воздушные силы уточнили, что россияне выпустили 73 ударных беспилотника по нашему государству. Кроме того, управляемые авиационные ракеты и баллистику.

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Успехи ПВО во время массированной атаки

По словам защитников неба, противовоздушная оборона ликвидировала:

69 из 73 дронов-камикадзе (еще 1 БПЛА полетел в направлении России, остальные были локально потеряны);

2 из 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

В то же время захватчики запустили 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма, которые перехватить не удалось. Итак, общее количество целей, выпущенных по Украине, составляет 77 единиц.

Обратите внимание! Управляемые авиационные ракеты россияне применили с оккупированной территории Запорожья, а беспилотники – из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и мыса Чауда в Крыму.

Отражала воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона по вражеским "Шахедам" работала на территории таких регионов:

Киевская область;

Черкасская область;

Винницкая область;

Кировоградская область;

Ровненская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Одесская область;

Николаевская область.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко констатировал, что в ночь на 28 сентября украинская ПВО сбила полтора десятка дронов типа "Шахед", которые атаковали столицу. Однако все же фиксируют падение обломков в Оболонском районе, в результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала, по словам властей. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, в целом она длилась почти три часа.

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Вместе с тем известно, что в Ровенской области Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники типа "Шахед", обломки которых повредили линию электропередач, забор и беседку на территории частного хозяйства. Председатель Ровенской ОВА Александр Коваль информирует, что без электроэнергии остались 70 потребителей.