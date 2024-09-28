К сожалению, обломки повредили ЛЭП. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Что известно об атаке "Шахедами" в Ровенской области

Обломки во время падения повредили воздушную линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства,

– сообщил Александр Коваль.

К счастью, в результате атаки пострадавших нет. Без света осталось 70 потребителей.

На месте падения обломков российского "Шахеда" работают все соответствующие службы.

В целом Россия в ночь на 28 сентября атаковала Украину 73 ударными беспилотниками и 2 ракетами.

ПВО удалось сбить:

69 из 73 дронов-камикадзе;

2 из 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛа типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три – локационно потеряно на территории Украины", – сообщили в Воздушных силах.