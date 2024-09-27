Вечером Россия обстреляла Днепр и Запорожье ракетами, теперь туда летят дроны.

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Где сейчас летят "Шахеды" и где звучит тревога

23:11, 27 сентября

Движение ударных БпЛА (данные ВС):

  • БпЛА в западной части Сумской области курс западный и южный;
  • БпЛА в северо-восточной части Полтавщины, движутся в направлении Миргорода;
  • группы БпЛА в западной, центральной и северной частях Николаевщины, курс северо-западный;
  • БпЛА в районе Ивановка (Одесская область), курс западный.
23:09, 27 сентября

Согласно данным мониторинговых сообществ, над Украиной около 15 "Шахедов". Также, возможно, были повторные пуски дронов.

23:01, 27 сентября

Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога, – ВС.

22:59, 27 сентября

А также предупреждают о баллистике на Одесскую область.

22:57, 27 сентября

Мониторы сообщают о дронах на Николаевщине и Полтавщине.

22:49, 27 сентября

Мониторинговые группы пишут об угрозе для Одесской области. Также, возможно, враг запустил дроны с Чауды – если это подтвердится, то получится, что БПЛА летят с трех сторон.

22:36, 27 сентября

Где сейчас тревога

Она понемногу распространяется по Украине – детали смотрите на интерактивной карте.

22:27, 27 сентября

БпЛА в районе Покровское, вектором движения на Павлоград.

22:23, 27 сентября

Где сейчас "Шахеды"

  • Вражеские ударные БпЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный;
  • БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом.
22:16, 27 сентября

Вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.