Вечером Россия обстреляла Днепр и Запорожье ракетами, теперь туда летят дроны.
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Где сейчас летят "Шахеды" и где звучит тревога
Движение ударных БпЛА (данные ВС):
- БпЛА в западной части Сумской области курс западный и южный;
- БпЛА в северо-восточной части Полтавщины, движутся в направлении Миргорода;
- группы БпЛА в западной, центральной и северной частях Николаевщины, курс северо-западный;
- БпЛА в районе Ивановка (Одесская область), курс западный.
Согласно данным мониторинговых сообществ, над Украиной около 15 "Шахедов". Также, возможно, были повторные пуски дронов.
Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога, – ВС.
А также предупреждают о баллистике на Одесскую область.
Мониторы сообщают о дронах на Николаевщине и Полтавщине.
Мониторинговые группы пишут об угрозе для Одесской области. Также, возможно, враг запустил дроны с Чауды – если это подтвердится, то получится, что БПЛА летят с трех сторон.
Где сейчас тревога
Она понемногу распространяется по Украине – детали смотрите на интерактивной карте.
БпЛА в районе Покровское, вектором движения на Павлоград.
Где сейчас "Шахеды"
- Вражеские ударные БпЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный;
- БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом.
Вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.