Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, что это связано с тем, что Украина пока не завоевала преимущество в воздухе, поэтому ПВО противника и его авиация могут успешно отработать в ответ.

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Кассетные боеприпасы помогут уничтожать вражескую пехоту и бронетехнику

Свитан рассказал, что JSOW – это планирующая кассетная авиабомба. Сейчас украинские летчики сбрасывают такого вида боеприпасы, например, французскую авиабомбу Hammer, на малых высотах.

Кассетными боеприпасами можно "скашивать" легкобронированную технику и личный состав противника, особенно пехоту, которая пытается выходить на украинские позиции. Именно для этого эту авиабомбу лучше всего сейчас использовать. Нам еще нужны 155 кассетные боеприпасы и ракета М-30 на дальность поражения 80 километров,

– отметил военный эксперт.

F-16 может нести до 4 авиабомб JSOW

Военный эксперт объяснил, что авиабомбы JSOW можно интегрировать не только к истребителям F-16, но и к украинским основным фронтовым бомбардировщикам СУ-24. У них есть соответствующие подвесы. Однако, по мнению Свитана, все же оптимальный вариант применять для этого только F-16 и он объяснил почему.

"Потому что этот самолет может нести с собой таких бомб, как минимум, 2 единицы, а в целом – 4. Если в Украине есть хотя бы 10 – 12 истребителей F-16, то есть возможность сбросить с их помощью 20 – 24 авиабомбы. Это будет очень серьезный удар по противнику только за 1 полет, а летчик за 1 смену может осуществить полетов 3 – 4 раза. Самолет за сутки может выполнить 2 смены. Однако нет у нас такого количества этих авиабомб, Украине столько не передадут", – озвучил Свитан.

К сведению! Главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что авиабомбы JSOW могут быть установлены на самолеты МиГ-29 и Су-27. Он также предположил, что JSOW можно переделать в крылатую ракету. Для этого нужен 3D-принтер. Таким образом изготавливается малогабаритный реактивный двигатель, который устанавливается в планирующую бомбу и превращается в крылатую ракету.