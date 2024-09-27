Также авиабомбы JSOW могут быть установлены, в частности, на самолеты МиГ-29 и Су-27. Это 24 Каналу отметил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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"Прежде всего JSOW интегрированы в F-16. Учитывая то, что Украина использует другие планирующие бомбы с МиГ-29, Су-27, под них эта авиационная бомба также может быть интегрирована через стандартные решения, которые уже активно используются в Воздушных силах ВСУ", – сказал он.

"JSOW можно переделать в крылатую ракету"

Олег Катков отметил, что официальная дальность обычной серийной версии JSOW – 110 километров в случае сброса с большой высоты. Однако единственный метод, когда можно использовать такое вооружение – это из режима кабрирования. То есть когда самолет подходит на малой высоте, задирает нос, делает горку и сбрасывает этот боеприпас с нее. Поэтому там будет примерно 40 километров.

Есть исключительно осторожное предположение, что JSOW можно переделать в крылатую ракету. Такие решения у США есть. Такая версия JSOW была разработана. Она начала проходить испытания в 2009 году, получила дальность более 500 километров путем установки миниатюрного малогабаритного реактивного двигателя. Он устанавливается в планирующую бомбу и превращается в крылатую ракету,

– объяснил он.

Чтобы создать из них крылатую ракету, нужен 3D-принтер. Таким образом производится малогабаритный двигатель. В Украине есть 3D-принтеры, которые могут его изготавливать.

"Такое решение со стороны США действительно элегантное. Потому что, с одной стороны, Украина получает дальнобойные средства поражения украинского производства, и именно Украина будет решать, куда бить и так далее. С другой стороны, США ничего не передавали из дальнобойного вооружения", – предположил главный редактор Defense Express.

Военная помощь от США: последнее

Белый дом выделили новый пакет военной помощи для Украины на 7,9 миллиардов долларов, куда вошли авиабомбы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Также будет передано батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, БПЛА, ракеты большой дальности и класса "воздух – земля". Кроме того, расширят программы по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16.

Штаты также приняли пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. Туда вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы Javelin, бронетехника, патрульные катера и другое оборудование и услуги для поддержки Украины.