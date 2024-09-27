Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що це пов'язано з тим, що Україна поки не завоювала перевагу у повітрі, тому ППО противника і його авіація можуть успішно відпрацювати у відповідь.

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Касетні боєприпаси допоможуть знищувати ворожу піхоту і бронетехніку

Світан розповів, що JSOW – це плануюча касетна авіабомба. Наразі українські льотчики скидають такого виду боєприпаси, наприклад, французьку авіабомбу Hammer, на малих висотах.

Касетними боєприпасами можна "скошувати" легкоброньовану техніку й особовий склад противника, особливо піхоту, яка намагається виходити на українські позиції. Саме для цього цю авіабомбу краще за все зараз використовувати. Нам ще потрібні 155 касетні боєприпаси й ракета М-30 на дальність ураження 80 кілометрів,

– зауважив військовий експерт.

F-16 може нести до 4 авіабомб JSOW

Військовий експерт пояснив, що авіабомби JSOW можна інтегрувати не лише до винищувачів F-16, а й до українських основних фронтових бомбардувальників СУ-24. В них є відповідні підвіси. Однак, на думку Світана, все ж таки оптимальний варіант застосовувати для цього тільки F-16 і він пояснив чому.

"Бо цей літак може нести з собою таких бомб, як мінімум, 2 одиниці, а загалом – 4. Якщо в Україні є хоча б 10 – 12 винищувачів F-16, то є змога скинути з їх допомогою 20 – 24 авіабомби. Це буде дуже серйозний удар по противнику тільки за 1 політ, а льотчик за 1 зміну може здійснити польотів 3 – 4 рази. Літак за добу може виконати 2 зміни. Однак немає в нас такої кількості цих авіабомб, Україні стільки не передадуть", – озвучив Світан.

До відома! Головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що авіабомби JSOW можуть бути встановлені на літаки МіГ-29 та Су-27. Він також припустив, що JSOW можна переробити у крилату ракету. Для цього потрібен 3D-принтер. У такий спосіб виготовляється малогабаритний реактивний двигун, який встановлюється у плануючу бомбу та перетворюється у крилату ракету.