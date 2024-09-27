Увечері Росія обстріляла Дніпро та Запоріжжя ракетами, тепер туди летять дрони.
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Де зараз летять "Шахеди" і де лунає тривога
Рух ударних БпЛА (дані ПС):
- БпЛА в західній частині Сумської області курс західний та південний;
- БпЛА у північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
- групи БпЛА у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
- БпЛА в районі Іванівка (Одещина), курс західний.
Відповідно до даних моніторингових спільнот, над Україною близько 15 "Шахедів". Також, можливо, були повторні пуски дронів.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено повітряну тривогу, – ПС.
А також попереджають про балістику на Одещину.
Монітори повідомляють про дрони на Миколаївщині та Полтавщині.
Моніторингові групи пишуть про загрозу для Одещини. Також, можливо, ворог запустив дрони з Чауди – якщо це підтвердиться, то вийде, що БпЛА летять з трьох сторін.
Де зараз тривога
Вона потроху шириться Україною – деталі дивіться на інтерактивній карті.
БпЛА в районі Покровське, вектором руху на Павлоград.
Де зараз "Шахеди"
- Ворожі ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний;
- БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
Ворожі ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.