Увечері Росія обстріляла Дніпро та Запоріжжя ракетами, тепер туди летять дрони.

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Де зараз летять "Шахеди" і де лунає тривога

23:11, 27 вересня

Рух ударних БпЛА (дані ПС):

  • БпЛА в західній частині Сумської області курс західний та південний;
  • БпЛА у північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
  • групи БпЛА у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
  • БпЛА в районі Іванівка (Одещина), курс західний.
23:09, 27 вересня

Відповідно до даних моніторингових спільнот, над Україною близько 15 "Шахедів". Також, можливо, були повторні пуски дронів.

23:01, 27 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено повітряну тривогу, – ПС.

22:59, 27 вересня

А також попереджають про балістику на Одещину.

22:57, 27 вересня

Монітори повідомляють про дрони на Миколаївщині та Полтавщині.

22:49, 27 вересня

Моніторингові групи пишуть про загрозу для Одещини. Також, можливо, ворог запустив дрони з Чауди – якщо це підтвердиться, то вийде, що БпЛА летять з трьох сторін.

22:36, 27 вересня

Де зараз тривога

Вона потроху шириться Україною – деталі дивіться на інтерактивній карті.

22:27, 27 вересня

БпЛА в районі Покровське, вектором руху на Павлоград.

22:23, 27 вересня

Де зараз "Шахеди"

  • Ворожі ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний;
  • БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
22:16, 27 вересня

Ворожі ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.