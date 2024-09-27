Імовірно, мова про "Шахеди", якими ворог часто атакує столицю. У ДСНС закликали бути обачними, адже діставати самостійно таку зброю дуже небезпечно.

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ДСНС дістали уламки БпЛА з Дніпра

Після чергового удару по Києву водолази-сапери дістали з Дніпра уламки ворожого безпілотника. Робота під водою вимагала максимальної точності та обережності, оскільки будь-які залишки боєприпасів можуть нести потенційну загрозу. Професійні сапери оперативно обстежили акваторію водойми й на глибині 12 метрів, за 60 метрів від берега, знайшли уламки російського БпЛА,

– мовиться в повідомленні.



Уламки дрона, який дістали з Дніпра / Фото ДСНС

Звісно ж, рятувальники попросили не не знімати на відео моменти падіння ракет або безпілотників. У цьому разі слід негайно викликати Службу порятунку за номером "101", а самому бути в безпечному місці.

"Не наближайтеся до місця падіння та не торкайтеся уламків: такі об'єкти можуть приховувати небезпеку і вимагають професійного знешкодження. Бережіть себе!" – закликали спеціалісти.

Важливо! Окрім "Шахедів", окупанти використовують і "Гербери". Експерти кажуть, що ці дрони кружляють, намагаючись визначити місця розташування українських ЗРК. По БпЛА працюють мобільні групи. Докладно про "Гербери", які спершу називали пінопластовими дронами, ми писали тут.