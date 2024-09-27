У Росії постійно експериментують із "Шахедами". Це 24 Каналу зауважив головний редактор Defense Express Олег Катков.

До теми Мають необмежену дальність й можуть передавати інформацію: Росія обладнала "Шахеди" Starlink

"Starlink – це насамперед дуже потужний канал зв'язку, який доволі стійкий до засобів радіоелектронної боротьби. Це про унікальну можливість встановити на дрон, який має дальність польоту приблизно двох тисяч кілометрів, нелімітований за дальністю зв’язок, який буде працювати у будь-якій точці світу", – пояснив він.

Потужний канал зв'язку

Олег Катков зазначив, що Starlink у мобільній версії, за офіційним прайс-листом, коштує приблизно до тисячі доларів. Для Росії це дуже дешево. Водночас це дуже потужний канал зв'язку, який працює в обидва боки.

Однак ворог має проблеми через те, що на території країни-агресорки неможливо офіційно купити Starlink. Також вони не працюють на російській території, але працюють в Україні. Тому окупанти закуповують їх у третіх країнах, завозять та використовують не лише у "Шахедах", а й на полі бою. Одним з джерел є ОАЕ.

Один випадок, але він був очікуваний. Бо до цього часу у Росії вже експериментували з "Шахедами", встановлювали на них інтернет-модеми 4G з українськими SIM-картками, термінали супутникового зв’язку Iridium. Тобто вони у цьому напрямку вже рухались,

– сказав він.

Наразі можна говорити лише про одиничний випадок, який, найімовірніше, став результатом експерименту. Очевидно, в "Алабузі" є якась група, яка цим займається. Дехто вважає, що це просто студенти, які проходять там практику.

"Враховуючи, що "Шахед" є ударним дроном, він оснащується бойовою частиною, то поєднання камери та високошвидкісний канал зв’язку перетворює його на вкрай далекобійний баражуючий боєприпас, як FPV-дрон, з дальністю дві тисячі кілометрів", – додав головний редактор Defense Express.