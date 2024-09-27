В России постоянно экспериментируют с "Шахедами". Это 24 Каналу отметил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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"Starlink – это прежде всего очень мощный канал связи, который довольно устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Это об уникальной возможности установить на дрон, который имеет дальность полета примерно двух тысяч километров, нелимитированную по дальности связь, которая будет работать в любой точке мира", – объяснил он.

Мощный канал связи

Олег Катков отметил, что Starlink в мобильной версии, по официальному прайс-листу, стоит примерно до тысячи долларов. Для России это очень дешево. В то же время это очень мощный канал связи, который работает в обе стороны.

Однако враг имеет проблемы из-за того, что на территории страны-агрессора невозможно официально купить Starlink. Также они не работают на российской территории, но работают в Украине. Поэтому оккупанты закупают их в третьих странах, завозят и используют не только в "Шахедах", но и на поле боя. Одним из источников является ОАЭ.

Один случай, но он был ожидаемым. Потому что до этого времени в России уже экспериментировали с "Шахедами", устанавливали на них интернет-модемы 4G с украинскими SIM-картами, терминалы спутниковой связи Iridium. То есть они в этом направлении уже двигались,

– сказал он.

Сейчас можно говорить лишь о единичном случае, который, вероятнее всего, стал результатом эксперимента. Очевидно, в "Алабуге" есть какая-то группа, которая этим занимается. Некоторые считают, что это просто студенты, которые проходят там практику.

"Учитывая, что "Шахед" является ударным дроном, он оснащается боевой частью, то сочетание камеры и высокоскоростной канал связи превращает его в крайне дальнобойный барражирующий боеприпас, как FPV-дрон, с дальностью две тысячи километров", – добавил главный редактор Defense Express.