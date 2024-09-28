Российские военные ударили по больнице дважды, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
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Сколько жертв и раненых
Министр внутренних дел Игорь Клименко в 09:20 28 сентября сообщил, что известно о 6 погибших в результате атаки. Среди жертв есть полицейский. Еще один правоохранитель получил ранения.
Имена жертв пока не раскрывают. На месте работают спасатели и правоохранители, поисково-спасательная операция еще продолжается.
Также местные телеграмм-каналы сообщают, что ранения получили более 10 человек. Однако официальной информации об этом пока не было.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память.
Россияне дважды попали в медучреждение: подробности террористического удара
Россияне ударили по медицинскому учреждению двумя "Шахедами".
Когда оккупанты попали впервые, тогда погиб 1 человек и разрушились перекрытия нескольких этажей больницы.
После попадания началась эвакуация пациентов и персонала – для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Однако во время эвакуации больных враг нанес второй удар.
К сожалению, в результате второго попадания количество жертв значительно увеличилось.
Известно, что на базе 21 школы разворачивают штаб по ликвидации последствий обстрела. Туда могут обращаться местные жители, чье имущество пострадало или повреждено в результате вражеской атаки.
Стоит отметить, что в ночь на 28 сентября оккупанты атаковали различные регионы Украины с помощью дронов и ракет.
Комбинированная атака ночью 28 сентября: что известно
- Россияне запустили 73 дронов-камикадзе, 2 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 2 баллистические ракеты "Искандер-М".
- В Одесской области в результате атаки произошел пожар на территории базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. обошлось без жертв.
- В Киеве обломки сбитого дрона упали в Оболонском районе. Повреждено нежилое помещение.
- На Ровенщине, где тоже сбили БпЛА, обломки повредили воздушную линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства.
- Также силы ПВО работали в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
- Защитники неба сбили 2 ракеты Х-59/69 и 69 "Шахедов". Один беспилотник улетел в направлении России, еще три – локально потеряны на территории Украины.